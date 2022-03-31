1對年輕夫妻去年底到盲人經絡按摩店消費，事後指控陳姓盲人按摩師脫掉妻子內褲，亂摸下體，涉嫌強制猥褻，丈夫更提出陳男疑似嗅聞內褲的3段錄影片段當證據，台北地檢署勘驗影片後，認為陳男聞內褲動作，像似確認物品，不像是滿足性慾，依罪嫌不足，將陳男不起訴。

據了解，提告的丈夫事後已與妻子離婚，2人當天是首度光顧陳男的按摩店，指控店家未提供更換衣物，當時妻子一開始只穿內褲讓陳男按摩，後來陳男就脫掉她內褲，雙手在她胸部、下體游移。他見狀拿手機錄影蒐證，拍到陳男疑拿起內褲嗅聞的動作， 事後向警方提告陳男涉嫌強制猥褻罪。

檢方調查時，陳男否認猥褻，辯稱他經營經絡按摩工作室10多年，是對方自己脫下內褲放一旁，他只是拿起來放到遠處。檢方勘驗男子拍攝的3段影片，發現他只是錄影，沒有出聲制止陳男，但男子證稱若制止的話，就沒證據。

另檢方查閱「人體淋巴分布圖」，認定陳男觸碰的身體部位確實都有淋巴分布，至於陳男拿起內褲嗅聞的時間極短，且馬上放到一旁，認為像是盲人在確認手中物品的動作，不似藉此滿足性慾，依罪嫌不足，將陳男不起訴。