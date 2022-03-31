日前經部電價審議會以俄烏戰事需觀察為由，將4月電價先凍漲延後到6月底決定。不過今天民進黨立委蘇震清提醒，6月之後進入較貴的夏月電價，如果這時候宣布電價調漲會有「可怕之事」發生，提醒要避開。對此經濟部回應，電價委員會召開時，會把這個因素納入考量。

由於通膨壓力太大，4月電價無法決定是否調整，延後2到3月決定，創下電價公式上路後首次議而不決，下次復開時間預計在6月底前。不過台電每年6到9月實施夏月電價，每段電費比非夏月貴13％到27％，如果宣布補漲，電費負擔將更形沉重。

對此蘇震清今天關心，適逢夏月電價，到時電價會如果決定調整，時間會不會重疊， 到時會不會有「可怕之事」發生。他提醒，希望能不要在6到9月宣布電價調整，可以考慮在9月之後。

經濟部次長、代理台電董事長曾文生顯然也清楚狀況，回應說這個因素電價委員會會把它考慮進去。