台南市正值偵查隊長人事異動前夕，有意人選各自角力，安平區警方30日遭網路接連爆料，先質疑警方封鎖去年10月在安平發生的一起剁掌案，再爆偵查隊長蔡志成18日酒醉在廁所內失禁拉屎在廁所地板，蔡終被拉下馬，台南市警察局31日宣布將他記2次申誡調任台南市刑大偵一隊長。

蔡志成從台南市刑大偵8隊長開啟刑事領導之路，經任職新化警分局偵查隊長，再調任安平警分局偵查隊長，因工作認真積極，與同事相處關係平平。

台南市偵查隊長近日正傳出異動，工作認真的蔡志成被重用呼聲頗高，30日網路上一日2度針對警界醜聞爆料，皆衝安平區而來，先指稱安平警方有意封鎖去年10月在安平區發生的一件剁掌案，再將蔡員酒醉在廁所失禁的糗事公開。

安平警分局表示，蔡志成因偵辦刑事工作日夜顛倒，平時有服藥習慣，17日一場餐敘後返回警分局休息，18日凌晨1時許，因酒醉加上藥物副作用，腹痛想上大號，卻在還來不及進入馬桶間時，失禁將屎拉在馬桶間外的廁所地板上。

蔡員因不勝酒力，事後並未清理地板，噁心的屎跡並一路滴回辦公室，他的「剉賽遺物」遭人拍下，並在網路上爆料，台南市警局以他的行為令警局形象受損，記兩次申誡調任台南市刑大偵一隊長。