女急取車遭「升降台夾腳」索賠1.2萬 車行：叫妳牽車了？

1名女騎士到機車行修理機車，沒想到機車在升降台準備下降時，她主動上前查看，未注意腳已「伸進台下」，當場遭升降台夾住腳掌並痛得倒地，驚悚影片曝光；女騎士事後要求1.2萬賠償金，被店家認為金額過高，店家指出當下是女騎士自行查看，通常都是由師傅將車子牽下，不認為店家有過失。

該名網友在臉書「爆料公社」分享1段機車行內部的監視器影像，當時機車行老闆將機車升降台降下後就轉身離開，未留意這時機車車主走進升降台，該名車主未留意腳竟伸進升降台的下方，腳掌當場被夾住，她也隨即倒在地上，表情看似相當痛苦，老闆則趕緊上前把升降台升起。

事後該名女車主稱不用報警，僅要求1萬2賠償，但機車行老闆認為是她自行不注意、腳伸進去才發生事故，老闆認為「我推妳的？我害妳的？我叫妳牽車了？我叫妳腳伸進去夾了？」質疑對方惡意敲詐，目前全案已在調解階段。

有其他網友認為，機車行多半是由師傅將機車牽下升降台，該女車主自行上前才被夾住，「請她再去店裡，免費用升降機夾她腦袋，讓她頭腦清醒一點」、「店家給的她機會，她很明顯就是要騙錢，一萬買教訓吧」、「當然是客人的問題啊！正常都是等升降梯完全停下來才會牽啊！這阿桑在急甚麼？」