【愛傳媒葉毓蘭專欄】3月30日司委會審查大法官釋字785警消等輪班制機關的勤休制度法案；以及公務員兼職禁止的修法。銓敘、保訓、人總各部會聯繫協調不良，蹉跎立法準備作業兩年，休法草案仍維持警消加班記嘉獎的規定。人總的答詢，甚至暴露出國家可能每年虧欠警消等第一線同仁79億。對於現行法律禁止兼職，銓敘部也認同執法面造成相當大的困擾，我提案修法解禁。

大法官釋憲要求警消等輪班制機關，勤休時數的框架（公務員服務法、公務人員保障法）；結果考試院草案訂的是一般文職的勤休時數，實在是莫大諷刺。為何不能將警消工時、加班時數入法？政府做了什麼評估？

今天現場數字滿天飛！保訓會說加班費增加30億、銓敘部說沒算、人總說照不同方案，可能是79億、也可能是66億。可見 #完全沒有整合、溝通，也沒有在修法前把所有試算攤開來，難怪送出的草案，都由輪班制機關自行規定制度。

何況，假若加班費會增加79億，不就代表國家每年虧欠警、消、移、獄等第一線同仁79億嗎？為何這筆虧欠，不必在修法草案中反應？如此草案，不必花兩年，我兩天就可以寫得出來。

我要求警察、消防、移民、矯正等機關，目前正在試辦補休新制、或是研析試辦方案的量化數據，必須到立法院來報告。我仍未放棄在修法上，具體寫上警消的工時與加班時數上限。

公務員兼職限制上面（公務員服務法），在這個斜槓人生的年代，我們應該讓法律跟上時代。高級官員可能濫用公權力，或是特定的職務的兼職會讓人民懷疑政府公正，例如警察給酒店圍事、建管官員去建設公司兼差，才要予以禁止。質詢時，銓敘部周部長也坦承，兼職禁止的規範在執法面上，基層公務員經常不瞭解標準，統一執行標準難以訂定，進而產生困擾。

作者為立委、前警大教授

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