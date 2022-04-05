士林山區木造屋竄火冒黑煙 急派27名警消撲滅火勢 17:292022/04/05 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市士東路一處山區的木造房屋5日下午4點50分左右突然起火，警消在5點15分撲滅火勢。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市士林區士東路352巷一處木造房屋突然起火，下午4點56分現場冒出黑煙，警消獲報後已派消防車到場灌救，初步了解並無人在屋內，5點15分已經撲滅火勢，至於起火原因將後續調查。 警消4點56分獲報，北市天母士東路山區有木造獨棟起火，警消派出9輛消防車輛、1輛救護車以及27名警消到場，由於現場冒出大量黑煙，警消立即以水注灌救，5點10分控制火勢，5點15分撲滅，現場並無人員受傷。 花蓮驚傳消防員確診 消防局深夜匡列17人急篩 避免掃墓引火警 迴龍消防分隊宣導防縱火與防災 #士林 #火災 #士東路 #木造房 #消防 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 太魯閣號事故將滿周年 花蓮深夜演練 04:102022/03/31 地方新聞 雜物排泄物飄臭擾鄰 北市府束手無策 04:102022/03/31 地方新聞 鬼門關前搶人靠判斷 消防救護員8天救了3位急性心肌梗塞病患 18:452022/04/02 生活 娛樂不忘工作 陳崇岳珍藏千件消防公仔 04:102022/03/31 地方新聞 太魯閣號罹難消防員參加消防服設計獲獎 林佳龍助完成心願 14:182022/04/01 社會 桃園消防四大隊辦防火宣導 籲工廠、倉儲保護自我資產 14:182022/03/30 社會 倉儲大火釀空汙 美福允補償里民 04:102022/04/02 地方新聞 清明掃墓新招宣導 消防員結合魷魚遊戲 17:572022/04/02 生活 蔡英文才保證「全力穩定供電」士林又停電 網友炸了 10:132022/03/31 政治 清明大雨釀電線走火？ 彰化鐵皮成衣倉庫變火海 22:372022/04/02 社會 北市士林小黃火燒車！前座遭吞噬慘焦黑 濃煙狂竄民眾嚇壞 16:502022/03/30 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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