北市士林區士東路352巷一處木造房屋突然起火，下午4點56分現場冒出黑煙，警消獲報後已派消防車到場灌救，初步了解並無人在屋內，5點15分已經撲滅火勢，至於起火原因將後續調查。

警消4點56分獲報，北市天母士東路山區有木造獨棟起火，警消派出9輛消防車輛、1輛救護車以及27名警消到場，由於現場冒出大量黑煙，警消立即以水注灌救，5點10分控制火勢，5點15分撲滅，現場並無人員受傷。