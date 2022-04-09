大型物流倉儲火警，為強化業者防火防災意識，提升初期應變能力，桃園市政府消防局第二救災救護大隊今日辦理物流倉儲組合搶救演練，邀請轄內大型物流倉儲業者觀摩。情境假設場內棧板及包裝材料管理疏漏導致火災發生，火災初期由員工依照自衛消防編組任務執行通報、滅火、避難疏散等應變防止擴大延燒及人命傷亡。

演練中因火載量龐大導致火勢延燒非常迅速，消防人員派遣具滅火優勢之高效能化學車以及消防機器人，高效能化學車之優勢為配備有一個超大流量的砲塔，每分鐘出水量可達到6千公升以上，可以在最短的時間內用大量的水壓制火勢；「消防機器人」經由遙控方式，讓配備先進儀器的機器人代替消防人員進入火災現場，並運用高流量射水砲塔執行滅火及防護任務，兼顧多面向災害搶救任務需求。

第二救災救護大隊長戴明杉強調，平時火災預防觀念的建立及訓練非常重要，要強化業者自衛消防編組觀念，滅火班執行滅火作業小火攻擊起火點，大火要阻隔延燒，有效防止火勢迅速延燒，及物品存放之區劃和落實維護消防設備，透過這次演練來提升業者防火防災意識。