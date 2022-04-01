家家（左）昨與麋先生主唱聖皓同台合作。（相信音樂提供）

家家昨舉辦線上演唱會。（相信音樂提供）

家家繼上月在家鄉台東鐵花村開唱後，3月31日晚間舉辦個人首場線上演唱會「LINE MUSIC現場 家家《春天ing》」，家家笑著說：「大家不用怕搶不到位子，人人都是搖滾區！」90分鐘的演出一連帶來17首好曲，有經典的家式情歌，也選唱「昊恩家家」時期耳熟能詳的歌曲，現場時而輕鬆，時而溫馨，同門的麋先生主唱聖皓更義不容辭相挺當嘉賓，2人飆歌合唱〈閉上眼睛會想起的人〉，讓聖皓直呼：「我很喜歡和很會唱的人一起唱歌，超級過癮也很享受。」

家家昨晚線上演唱會上身著一襲連身白裙，轉過身後暗藏花朵嬌影，既俏皮又個性，翻唱師兄五月天的經典歌曲〈戀愛ing〉時，由於歌詞太緊湊讓她一度趕不上，笑喊「師兄對不起」，「我就不是那種快嘴類型，彩排的時候明明都沒事」，但她以渾厚溫柔嗓音送上全新詮釋，讓歌迷一聽立刻愛上。

聖皓佩服表示：「之前和家家去唱過KTV，老實說，她是第一個讓我在KTV起雞皮疙瘩的人，我當時認真被她的歌聲嚇到，家家能把很多別人的歌都唱成有她自己的感覺，這是最難的事，每首歌都有家家的味道！」他隨後也帶來麋先生在《華燈初上》第3季的插曲〈長成什麼樣子算愛情〉，聖皓演唱時第一次身旁不是團員，感受格外新鮮，不過兄弟職責貝斯手光復和他是舊識，過去常常一起玩團，所以熟悉感一下就找回來了，眾人一搭一唱讓現場笑聲不斷。

值得一提的是，這回演唱會選在下班後的時間登場，同時又開放觀眾即時互動，造福許多粉絲，大讚家家十分體貼，網友們也紛紛在線上敲碗點歌，更許願希望能在小巨蛋聽到家家的歌聲。尤其家家最後壓軸演出的〈命運〉、〈家家酒〉、〈填空〉、〈為你的寂寞唱歌〉和〈沒有錯〉等5首累計共破億點擊的超人氣情歌，一字一句都唱進心坎裡。聽到線上歌迷的回饋，家家欣慰地說：「很高興能用歌聲溫暖大家，希望能盡快再端出新作品與大家分享。」