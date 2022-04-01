台中北屯社宅今天公告首年優惠租金，一房型每月僅4200元至5300元。（住宅處提供／謝瓊雲台中傳真）

台中北屯社宅即將完工，今日公告第1年優惠租金，全面打5折，將自5月2日至5月27日開放民眾申請。（住宅處提供／謝瓊雲台中傳真）

台中北屯社宅即將完工，今日公告第1年優惠租金，全面打5折，還有共居房型。將自5月2日至5月27日開放民眾申請。（住宅處提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市住宅工程發展處1日公告北屯社宅租金，營運首年租金全面打5折，一房型連同管理費，每月租金優惠價只要4200元至5300元，加上基地周邊交通與生活機能便利，預料5月2日受理申請登記首日將會十分搶手。

北屯區首座社會住宅「北屯眷戀山光好宅」位於北屯路旁三光巷內，前身為台灣省政府新聞處眷舍「長安新村」，周邊有台鐵太原站、北屯國小、三光國中、北屯公園、捷運四維國小站等，位處學區和捷運站蛋黃區，生活機能、交通路網都很便利。

營運首年租金將以市價5折出租，租金連同管理費，一房型為4200元至5300元，二房型9200元至1萬元，三房型1萬2900元至1萬3300元，優惠價格比起周邊住宅區租金行情便宜至少3、4成，期盼協助單身族、年輕夫妻減輕住宅負擔。

住宅處說明，北屯社宅共計提供220戶住宅單元，包含129戶一房型、61戶二房型，和30戶三房型，並規劃157格汽車停車位、229格機車位；目前即將完工，並將於5月2日至5月27日開放民眾申請，凡年滿20歲、名下無自有住宅，並符合財稅標準者，皆提出入住申請。

每戶均配備冷氣、抽油煙機、瓦斯爐或電陶爐、衛浴設備、熱水器、單雙人床箱與衣櫃等家電家具。其中，一房型部份，有20戶「共居」房型，每個共居單元有5間套房組成，可共享公共空間如客廳、廚房及餐廳等；需透過共居徵選計畫提出申請。

受理方式可現場、郵寄申請，首次登記將開放網路申請、且24小時開放服務，只要在受理期間上台中市社會住宅17租網站填寫申請資料，並上傳相關證明文件即可；若有疑問可至住宅處官網、17租網站查詢，或電洽04-22289111轉64601-64605。