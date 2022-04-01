上市櫃公司去（110）年財報於3月31日截止公告，但中福（1435）、台開（2841）、樂士（1529）及永利聯合（8080）等四家上市櫃公司，未如期於法令規定程序時間公告，證交所及櫃買中心今（1）日將公告股票停止買賣，致中補、台開今股價應聲跌停，另二檔也重挫逾3～6％。

此外，去年11月中下旬已停止買賣的互億，目前仍在尋找會計師中，也未公告去年第四季財報，累計已出現二季財報未如期公告。去年11月17日最後交易日，股價停留在20.1元。

中福股價從今年2月中旬起，遭到特定人士惡意炒作，股價從30元出頭，爆量漲到3月23日一度飆高至70.8元，然而在短短的數日內，股價一路狂潟，今天僅有百餘張量能，呈現無量跌停剩下43.65元，股價已打了六折。

另外，台開退票情況不斷，近來股價在3～4元之間弱勢游走，今天跌停價2.97元，摜破3元，但爆出逾8,200張的大量，令人好奇誰在賣？誰在買？

樂士股價表現也是相當不尋常，今年股價也是一路飆漲，從1月中旬的17.55元波段低點，到2月11日炒到35.5元翻漲1倍，接下來2月中再重挫至21.6元，3月25日一度再拉升至近29元，今天大跌6％多，股價約23元。