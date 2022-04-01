時序進入第二季，多檔配息ETF公告紛紛出爐，群益道瓊美國地產ETF（00714）最新一季的預估配息金額為0.364元，以3月30日收盤價22.8元換算，預估配息率6.44％，除息日落在18日，已連四季提供投資人優於過去的配息金額與平均7％的年化配息率，且季季都填息。

群益投信指出，群益道瓊美國地產ETF近一年漲幅達12.37％，報酬率逾一成，加上每季平均7％的年化配息率，投資人有望本利雙收，適合存股領息的投資人納入資產配置。

群益投信表示，REITs可視為抗通膨資產，若後續通膨問題加劇，則在抗通膨投資標的選取上，投資人不妨留意提供穩定配息收益的地產ETF。

地產ETF為穩健息收的產品，REITs穩定配息的機制，亦能滿足投資人對配息收入的期望，預期未來通膨持續的環境下，若投資人期待未來資本利得、收益「兩頭賺」的投資人，亦可透過配置道瓊美國地產ETF，一次掌握REITs市場的租金收益與後市增值行情。

群益道瓊美國地產ETF經理人李鈺涵表示，在需求面熱絡、通膨壓力仍在下，李鈺涵認為，擁有穩定配息與抗通膨特性的REITs將獲投資人青睞，有助美國房市多頭行情延續。

在能源價格上漲、供應鏈短缺問題未緩解、工資上漲等問題下，預期通膨將持續更久，全球熱錢資金將持續投入抗通膨資產，房地產可視為抗通膨利器，將推升不動產價格與租金。

美國景氣與獲利持續成長，象徵美國整體經濟呈現復甦型態，利率處於低檔區間吸引投資人置產，帶動美國房市明顯轉熱，美股REITs資本利得連帶水漲船高的機率高，對美國地產後市表現不看淡，投資人可多加留意投資契機。