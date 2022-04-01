國家人權委員會今天發表兒童權利公約（CRC）第2次國家報告獨立評估意見，其中攸關兒虐問題，監委葉大華表示，兒少受虐人數2020年創近5年新高，且家內受虐比例最高，建議政府借鏡日韓經驗，推動修正民法1084、1085條，禁止家內體罰。

人權會今天舉行發表會，公布CRC第2次國家報告獨立評估意見，特別以專題方式凸顯3項重要議題，包括COVID-19疫情下兒童的權利、兒少的數位權利及兒少替代性照顧，並提醒注意兒少自殺問題、校內霸凌、體罰及兒虐問題。

身兼人權會主委的監察院長陳菊表示，兒少權益一直都是人權會持續努力進步的重要項目，希望透過獨立評估意見，鼓勵政府納入多元兒少觀點，也讓各界更深入瞭解台灣兒少權益政策的實踐跟藍圖。

根據獨立評估意見資料，兒少受虐人數2020年創近5年新高，達1萬2610人，2016年則為9461人。葉大華說，2020年兒少受虐人數中，每5個就有1個是未滿6歲的學齡前兒童，其中又以家內受虐比例最高。

葉大華表示，2020年重大兒虐致死案件多為0至6歲兒童，其中未滿3歲的嬰幼兒更高達8成，相當驚人，因此獨立評估意見建議，政府借鏡國外經驗，如日本有導入孕產婦及普及式新生兒訪視，完善防護網絡。

葉大華提到，日本、韓國近年也通過禁止家內體罰，建議政府就民法1084、1085條攸關父母管教部分修法進行社會溝通，盡早降低學齡前兒童虐待問題。

獨立評估意見也關注校園體罰及霸凌，葉大華說，校園中，師對生霸凌95％言語霸凌，生對生霸凌則是針對性少數、身心障礙學生等特定族群，建議教育部參考聯合國教科文組織的正面管教法，協助教師建立友善的班級經營模式，加強推動反歧視教育，適時推廣校園修復式正義成功經驗，但執行時應避免造成二度傷害。

談到兒少自殺與心理健康，葉大華說，兒少自殺死亡人數逐年上升，根據監察院調查報告發現，2018年至2019年之間，有7成學生自殺死亡個案未接觸校內輔導資源，另外12至17歲學生自殺原因為有憂鬱傾向，主因則可能是學校生活適應不良。

她建議，政府應確認對兒童精神健康不利的因素，從成因解決問題，並強化學校與地區心理衛生中心橫向連結與合作機制，積極協助兒少心理健康及自殺防治。

另外，葉大華說，根據民間團體報告，每5個兒少就有1個遭受網路霸凌，且有7成兒少在社群軟體看過恐怖、血腥、暴力等不適宜的內容，因此建議國家通訊傳播委員會（NCC）或相關部會，建立常態性的數位環境調查研究，讓相關數據更公開透明被檢視，且要建立防治政策，落實網路環境分齡分層。