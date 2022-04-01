太魯閣號事故明（2）日將滿一周年，太魯閣號事故發生滿一周年，台鐵改革仍然牛步，民眾搭車安全仍蒙隱憂。民眾黨立委蔡壁如今踢爆，交通部行控4.0標案，得標廠商理立公司自稱美國佛羅里達州JTA的自駕服務系統供應商，辦公室透過電子郵件詢問JTA，結果是「沒有」，蔡壁如到底是誰在背後運作，當中有無官商勾結情事，要求經濟部、交通部、外交部跨部會整合調查。對此，台鐵也做出四點聲明澄清：

一、本局於108年1021普悠瑪事故後，為有效確保行車安全防止憾事重演，全面檢視台鐵既有行車控制系統軟、硬體架構，並依據立法院108年10月17日「74號主決議」提案略以：建議台鐵規劃於一定時限內針對既有一般鐵路列車全面加裝完成主動式列車控制設備。自108年底起提出建立「以多元通訊為架構之行車控制4.0系統」之構想，並經交通部交通科技產業-鐵道科技產業之產官學研委員諮詢會議多次研商討論，獲納入「2020交通科技產業政策白皮書」-「發展國內智慧鐵道4.0技術」之行動方案。本局並透過內部成立跨部門工作小組研議，並邀請專家學者座談及實地訪查等方法，研析台灣本土的列車安全控制系統需求，發展提出列控4.0系統研究發展計畫，係規劃於既有本局列車控制系統中，增加精準定位、連續式監控、即時通訊及車載號誌等四種功能，期透過技術創新研發，提升既有列車控制系統功能，更能兼顧安全與準點。

二、本案係於109年4月9日由本局研擬具體技術研究發展計畫提報行政院科技會報辦公室申請行政院國家科學技術發展基金管理會補助，計畫內容經行政院科技會報辦公室多次會商審查，始獲得同意推薦，並於109年12月獲得科技部國家科學技術發展基金管理會審查核定，同意由科發基金補助6067萬元辦理。

三、嗣經本局於110年3月2日辦理相關公開說明會邀請國內外廠家與會及110年3月11、12日驗測場域踏勘，並據以訂定委外招標研究案之廠商與設備資規格條件與細部功能需求項目，復依政府採購法採公開招標方式辦理，計有3家廠商參與投標，經評選由理立公司得標。本案係屬科發基金補助之鐵路行車控制技術研究發展計畫，與台南自駕巴士案並無相關，為能確保研究成果，本局除已在內部成立跨部門專案辦公室(PMO)，依據科發基金補助規定及合約規定，嚴格要求得標廠商逐步完成預期成果外，並由科發基金管理會之科技會報辦公室聘請專業委員進行分期考評，經考評通過後始得撥付下一期補助款接續辦理研發工作。

四、本案業於今(111)年3月21日由科發基金辦理期中考評及實地查訪，計有5位外聘專業委員參加，經委員們就本計畫階段性之研究發展成果進行實地考評結果，多表支持與肯定。本局將依據科發基金期中考評結論持續按照計畫期程於今年6月底前辦理完成本案之研究成果。