桃園市壽山高中有新確診個案，教育局官網晚間再公布壽山高中自2日起停課，確診者該班級停課10天、12日復課；其餘師生停課7天、9日復課，

停課學校目前有東勢國小、復旦高中、中原大學、大業國小、桃園高中、仁和國小、新坡國小、中壢高商、私立衛理幼兒園、私立希望城堡幼兒園、中原國小、瑞豐國小、壽山高中，累計13校。

停課補習班則有私立點創舞蹈短期補習班、私立仁和美語短期補習班(長頸鹿美語)、私立大英美語文理短期補習班(芝麻街美語)、私立英格斯堡美語數學文理短期補習班，累計4間。