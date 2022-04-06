大甲媽繞境4月8日起駕，預計11日抵達嘉義縣新港奉天宮，今縣府與奉天宮針對大甲媽遶境防疫措施進行商討，除嚴格要求廟方人員、陣頭接駕團隊皆需完成3劑疫苗接種，入住新港3國中小教室和香客大樓信眾需以團體名義事先提出申請，遶境期間，未持「疫苗3劑我OK」識別證不可入廟，另考量到後續的清消工作，新港國中、新港國小及文昌國小11日至13日停課3天。

縣府今舉行大甲媽祖迎駕活動第2次協調會，由嘉義縣長翁章梁主持，奉天宮董事長何達煌等相關單位都到場，會中初步達到多項共識，包括奉天宮董監事、員工及義工等人員、陣頭接駕團隊皆需接種3劑疫苗，以小黃卡換識別證，祝壽大典照辦，落實防疫管理等。

至於入住香客大樓、新港國中、新港國小及文昌國小的團體需落實實聯制，事先向廟方申請後，由奉天宮統一造冊、換發識別證，才能憑證進入校園，且配合清消作業，12日中午前務必離開校園。

另考量到國小校園屬開放空間，一般香客可隨意進出，奉天宮將跟各校協調後，研議是否聘請保全進行人員控管，由於今年停課日比往年多1天，教育處表示，各校將擬定補課計畫，學生學習不會受易響。

奉天宮董事長何達煌表示，奉天宮全力配合中央及縣府防疫政策，大甲媽遶境期間，未持「疫苗3劑我OK」識別證，不可入廟，呼籲信眾盡快完成3劑疫苗接種，再持小黃卡或數位證明，至新港奉天宮辦公室辦理識別證，而衛生局也因應遶境，9日上午在奉天宮廟前提供免預約接種服務。