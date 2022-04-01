4月1日基隆市政府公布確診者足跡清單。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

4月1日基隆市政府公布確診者足跡清單。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

4月1日基隆市政府公布確診者足跡清單。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

4月1日基隆市政府公布確診者足跡清單。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市政府1日公布8名確診者足跡，當中案23604曾經在3月26日上午9時至12時，曾經前往建德國小運動會，基隆市長林右昌強調，案23604經疫調發現在3月25日曾經接觸確診者27日發病，與CDC防疫醫師討論後，決定不需要全面性篩檢，學校在內部群組已發訊息，市政府也公開在記者會發出足跡，提醒當天參加記者會民眾，做好自主健康監測。