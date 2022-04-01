確診者曾在3／26去建功國小運動會 林右昌：不需全面性篩檢 20:312022/04/01 中時 陳敬哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 案23604曾經前往建德國小運動會，基隆市長林右昌強調，與CDC防疫醫師討論後，決定不需要全面性篩檢。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 4月1日基隆市政府公布確診者足跡清單。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 4月1日基隆市政府公布確診者足跡清單。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 4月1日基隆市政府公布確診者足跡清單。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 4月1日基隆市政府公布確診者足跡清單。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 基隆市政府1日公布8名確診者足跡，當中案23604曾經在3月26日上午9時至12時，曾經前往建德國小運動會，基隆市長林右昌強調，案23604經疫調發現在3月25日曾經接觸確診者27日發病，與CDC防疫醫師討論後，決定不需要全面性篩檢，學校在內部群組已發訊息，市政府也公開在記者會發出足跡，提醒當天參加記者會民眾，做好自主健康監測。 本土新增87 境外移入152 雙創今年新高 19條傳播鏈感染源不明 LEXUS 3月掛牌達2,177台 連續兩個月奪下豪華車品牌冠軍 #23 #04 #3月 #曾經 #26日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 本土疫情擴散＋俄烏戰事衝擊 陸3月製造業PMI 再陷萎縮 04:102022/04/01 財經要聞 《國際經濟》這數據看旺 聯準會5月升息2碼機率升 15:182022/04/01 財經 台經院：2月製造業景氣持穩 續亮綠燈 04:102022/04/01 財經要聞 12生肖4月運勢詳解 5種人事業大雪崩 恐遇破財危機 10:232022/04/01 運勢 陸4月一批新規啟動 涉及退稅薪資外賣 11:462022/04/01 兩岸 《金融》國銀前2月獲利探近5年同期低 2月見回升 08:082022/04/01 財經 陸2月智慧機晶片銷量 銳減兩成 04:102022/04/01 全球財經 《國際經濟》俄羅斯3月製造業活動萎縮 寫近2年低點 15:582022/04/01 財經 《傳產》六都3月買賣移轉量創近11年高 房市買氣南漂 17:292022/04/01 財經 桃園某大生確診 苗栗縣府公布足跡及清消 17:122022/04/01 生活 台北市房屋買氣退燒 價格竟持續上漲 11:132022/04/01 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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