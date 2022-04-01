受俄烏交戰推升避險需求攀升，紐約期金首季狂飆6.9％，迎來2020年第三季以來表現最佳一季，美元指數也在避險資金支撐下季漲2.8％。不過美股則是暗自憔悴，在俄烏戰事與Fed升息的雙重利空夾擊，三大指數則是創下兩年來季線跌幅最大紀錄。

由於俄烏戰爭引爆避險需求激增，加上對通膨升高憂心加劇、恐讓全球經濟成長前景蒙上陰影，被視為傳統避險資產的黃金再度閃閃發光，紐約期金首季漲幅累計高達6.9％，締造2020年9月以來表現最佳一季；月線也同步收高、漲幅為2.8％。不過紐約期金周五盤中則是下滑0.85％到每盎司1937.2美元。

展望後市，OANDA市場分析師莫亞指出，基於俄烏兩國在短期間達成停火協議的機率不大，因此金價有可能繼續走揚。TD證券也認為，俄烏停戰依然存在諸多變數，在避險需求支撐下，金價前景仍舊大有可為，外界目前樂觀看好金價將有機會再次挑戰2,000美元大關。

美元同樣也是受惠於避險資金湧入，對一籃子貨幣的美元指數月線與季線雙雙收紅，各自上漲1.6％與2.8％。周五盤中該指數則是續揚0.13％到98.44。

不過美股則是在烏克蘭危機與Fed緊縮貨幣政策的利空罩頂，寫下2020年新冠疫情爆發以來表現最糟單季。

三大指數周四大幅收黑，跌幅約在1.54％到1.57％之間。累計道瓊工業指數首季季線收黑4.6％，標準普爾500指數重跌4.9％、至於以科技股為主的那斯達克指數更是狂瀉9.1％。

不過今年以來受到俄烏戰爭影響，國際油價升破100美元，卻帶動能源股一路狂飆、季漲幅高達38％，是美股首季表現最佳的類股。

此外年初就不斷下修的美股，在3月似乎已開始浮現止跌跡象。受到三大指數在過去兩週強彈，道瓊指數在3月累漲2.3％，標指與那指同期間的漲幅也分別達3.6％與3.4％。