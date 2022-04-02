西裝男見身材曼妙正妹忍不住 偷拍遭逮稱：只是拍人（圖/陳鴻偉 翻攝）

53歲張姓男子上月30日搭乘北捷，在龍山寺站發現1名女子身穿短裙，尾隨其後並拿手機偷拍對方下半身，因行跡鬼崇，被害人發現後隨即制止並報警，警方到場後，張男辯稱：「我只是拍人」，但手機內卻有多張被害人腿部照片，被依妨害秘密罪送辦。

萬華警方上月30日晚間獲報，捷運龍山站寺有偷拍色狼，警方到場時，身穿西裝的張男還故作無辜，強調他只是拍人而已，辯稱沒有偷拍。

警方調查，張男發現被害人身材曼妙，暗中尾隨並持手機朝下偷拍對方，女生發現後大聲喝止，站內服務人員聽到後也隨即趕至攔下張男，此時張作勢想要刪掉照片，但被及時制止。

警方檢視張的手機，發現裡面有多張被害人腿部照片，且角度確實由下往上，警訊後依妨害秘密罪將他送辦。

萬華警方呼籲，民眾搭乘大眾運輸工具、遭他人貼近尾隨應提高警覺，如遇偷拍、跟蹤或騷擾，可就近向警察、站務人員求助，跟蹤騷擾防制法於6月1日正式上路，民眾若遭人持續尾隨、騷擾等違反其意願狀況，可立即尋求警方協助。