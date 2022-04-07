新北市某麵店女老闆娘身材火辣，曾被外送員騷擾過，上月31日邀約友人到家做客，友人卻利用鐵門縫隙偷拍她的性愛影片，還將影片上傳網路，女老闆2日憤而向警方報案。涉案何姓男子6日帶同律師到案說明，坦承偷拍但否認外流，訊後警方依妨害秘密罪嫌函送法辦。據了解，何男在麵店樓上租屋，更在附近開餐廳。

女老闆上月31日邀約友人到店內作客，當時店面鐵門關閉，友人抵達店門口後並未按鈴、敲門，反而是透過鐵門縫隙偷拍她的性愛影片。影片中還清楚拍下店名、門牌地址等資訊，迅速在通訊軟體中被轉傳，女老闆於4月2日上午8時許前往警分局報案提告妨害秘密，她向警方表示，拍攝者是自己的朋友，當天約他到店內作客，卻反而被偷拍性愛影片。

何男6日下午5時許帶同2名律師到案，坦承偷拍性愛影片，但矢口否認外流，也不清楚影片為何會外流。偵訊後，全案將依妨害秘密罪嫌函送新北地檢署偵辦。

據ETtoday新聞雲報導，何男身份被起底，他在麵店樓上租屋居住，更在麵店200、300公尺外開餐廳，巧合的是，何男的餐廳就在爆發偷拍當天停業。

也有網友直擊該麵店搬家了，在臉書社團《爆廢公社公開版》發文寫下：「最近很紅的麵店，搬走了，吃不到好吃的麵了」，照片中可見一台藍色小貨車停在店門口，疑似在搬家，車上堆滿各式器具。