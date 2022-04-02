台灣本土疫情炸鍋，繼1日本土暴增104例後，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，2日本土新增160例確診、境外移入個案則增加244例，其中入境落地採檢陽性186例，皆創下今年的新高。圖為桃園機場入境旅客。（非新聞當事人）（陳麒全攝）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，2日本土新增160例確診、境外移入個案則增加244例，其中桃園機場1日入境落地採檢陽性者高達186人，是自今年1月11日起實施入境旅客落地採檢措施以來，採檢結果為陽性人數最多數，為了乘載爆量的採檢陽性入境旅客，救護車已不夠使用，指揮中心只好增派7輛防疫巴士，到停機坪空側，將染疫入境旅客後送至專責醫院。

四天清明連續假期啟動，桃園機場1日迎接一波清明假期疏運高峰，入出境旅客人數分別為入境旅客3181人、出境旅客3023人，合計6204人。

根據桃機統計資料，1日有28個航班，總計2525名旅客接受入境落地採檢，結果有186名旅客篩檢結果為陽性，創下落地採檢措施實施以來確診人數新高。

依照中央流行疫情指揮中心規定，入境旅客落地採檢結果陽性者，會有指派專人完成證照查驗後，由空側搭乘救護車後送專責醫院。不過因為採檢陽性者人數暴增，在1日就有一班自越南河內飛台灣的班機，整個航班242名旅客中，就有44名旅客採檢陽性，讓原本安排好待命的救護車來不及消化後送旅客，指揮中心只好特別增派防疫巴士前往機坪空側，將採檢陽性旅客後送至專責醫院，一整日下來落地採檢確診的186名旅客，共增派了7輛防疫巴士。