桃園國際機場舊塔台8樓為桃園航空氣象台，建造之初採鏤空設計，後來加裝玻璃才成為現在外界熟悉的模樣。（民航局提供／陳祐誠傳真）

桃園國際機場舊塔台自1979年啟用至今，40餘年來服務超過460萬架次航班、7億人次旅客，如今將功成身退，交通部民用航空局表示，預計下周起開始拆除作業，塔台本身則於7月拆除，舊址改建為景觀工程，未來可開放機關團體申請參觀。

桃機舊塔台配合桃園國際機場建設計畫，自1967年5月展開選址作業，歷經12年規劃、設計、施工，於1979年2月26日正式啟用，承擔台灣最重要的飛安守護任務，至2019年12月16日新塔台啟用為止，累計服務超過460萬架次航班、7億人次旅客。

舊塔台座落於桃園機場中心點，塔高46公尺，10樓為管制作業室，負責最重要的機場航班管制工作，8樓則是桃園航空氣象台，每日均有觀測員在此觀測天氣。民航局指出，早年為觀測方便，8樓採鏤空設計，但因機場靠近海邊，且東北季風強勁，風勢大時，觀測員執行任務時，常需綁上繩子避免遭風吹落，後來才加裝玻璃窗，成為現在旅客熟知的模樣。

桃機舊塔台啟用之初，每日服務航班不到100架次，每年總旅客數僅約400萬人次，但到了2019年底新塔台啟用時，塔台每日服務航班已成長到平均每日730架次，旅客量更成長到4868萬人次，也見證了台灣經濟起飛與民航、觀光的發展。

民航局表示，新塔台啟用2年多來運作順暢，舊塔台可功成身退，拆除作業將從4月13日展開，主建物則預計7月由上而下拆除，並於年底前完成舊塔台拆除作業與塔台園區整體改善工程，舊塔台1樓部分結構體將會保留，成為園區景觀的一部份。