1名女子日前在路上將上半身伸出車窗，不斷拿衛生紙屑朝後方扔，疑似與後車友人嬉鬧，影片被錄下後在網路上瘋傳，大批網友怒批製造垃圾又相當危險，罵說「要撒不會撒鈔票嗎？」、「這種就是最好邊有大車直接刷卡過去」。

影片中1名女子上半身鑽出轎車車窗外，疑似不斷撕碎衛生紙，將碎屑往車後方丟，第2段影片中，女子更直接拿整把的碎屑往後丟，神情相當歡樂，而拍下影片的網友則附註文字「我不是很懂你的驚喜跟浪漫」，拍攝者疑似與女子是朋友，2人當時在打鬧惡作劇，但此舉不但製造垃圾，也讓一旁路過民眾捏把冷汗。

1名女子日前在路上將上半身伸出車窗，不斷拿衛生紙屑朝後方扔，疑似與後車的友人嬉鬧，影片被錄下後在網路上瘋傳，大批網友怒批製造垃圾又相當危險。（翻攝自臉書「爆料公社」）

影片在網路上瘋傳後，有網友將影片分享至臉書「爆料公社」，怒罵「對著後面車輛嘻鬧，製造垃圾等行為，甚至前車在行進中，也將半個身體探出來，不覺得危險嗎？或是覺得這種行為舉止很好玩？台灣法律不管一下嗎？」

其他網友紛紛留言「這種就是最好邊有大車直接刷卡過去，她下次就不敢了」、「是嗑藥了嗎」、「坐個馬自達就爽成這樣」、「這個直接檢舉他亂丟垃圾，環保會罰，身體超出車外應該也會罰！車牌就不用碼了啦」、「要撒不會撒鈔票嗎？灑一堆垃圾是在衝X小」。