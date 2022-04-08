公司的小狗被郵務車壓到，郵差僅回應小狗自行跑來撞車。（翻攝自爆料公社二社）

「毛小孩遭輾，對方這解釋理由你會接受？」；有名網友在臉書表示有輛郵務車開進公司「私人土地」道路，公司養的小狗見該車跑了過去，豈料，郵務車疑似要右偏閃避，仍壓到小狗，他卻得到郵差回應「小狗自行跑去撞車」，讓他很痛心；此影片也引發網友兩派爭論，認為「怎麼不把狗綁好」，另一派則認為，該郵差車頭往右偏，有故意去撞狗嫌疑。

一名男子在臉書社團「爆料公社二社」發文並上傳2部影片，影片中有輛郵務車開進鄉間小道，正好有隻白色小狗跑了過去，此時，郵務車駕駛疑似右偏欲閃避該小狗，但仍不小心將小狗捲入壓過去，這時，原PO趕緊衝了出來查看小狗狀況，郵差也馬上下車關心小狗情形；原PO也在貼文寫下，他得到郵差回應「小狗自行跑去撞郵務車」，但他痛心大罵該郵差太狠心竟然壓過小夠，但基於這條道路是私人土地，他不知道該怎麼處理。

有名網友表示公司的小狗被郵務車壓到，郵差僅回應小狗自行跑來撞車。（翻攝自爆料公社二社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「為什麼不綁？看起來就是要閃狗！」、「綁起來啊，自己愛放養」、「狗狗請綁好」、「主人問題最大」、「郵差真衰」、「私人土地就用個柵欄，放個信箱」、「綁繩怎麼還有臉上網發問啊」。

但是也有網友支持原PO認為「畫面看起來，怎麼感覺有點故意往狗方向開過去」、「我有看錯嗎，有打方向盤往狗的方向」、「怎麼畫面看起來是故意的」、「狗亂跑、沒綁好，可從影片看起來，車子是故意」、「惡意撞狗，很明顯啊」。