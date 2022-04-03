本土病例接連創下今年新高，連兩天破百例，但清明連假民眾仍然不減玩性，墾丁大街及正在當地舉行的「台灣祭」音樂活動，在連假第一天就擠滿大量人潮，空拍照中人群滿到看不見盡頭，昨天「台灣祭」第二天傳出一名北部遊客確診，屏東縣府今上午緊急宣布今天的演唱會取消，並緊急發送上萬封細胞簡訊，通知參加「台灣祭」的民眾儘速快篩。

墾丁台灣祭現場人潮擠爆，今還傳出有確診者連2天也在裡面嗨。(翻攝自 台灣祭Taiwan Music Festival臉書)

屏東墾丁舉辦「台灣祭」音樂活動，4月1日至3日在墾丁大灣登場，舞台會場和墾丁大街都被滿滿的遊客擠爆，特別是舞台區有上萬民眾高舉雙手狂嗨，肩並肩擠在一起都沒有保持社交距離，連主辦單位曝光的空拍圖也人潮多到看不見盡頭。

墾丁台灣祭現場人潮擠爆，今還傳出有確診者連2天也在裡面嗨。(翻攝自 台灣祭Taiwan Music Festival臉書)

清明連假首日南下墾丁路段就爆車潮，2日晚間6點車流量已破3萬輛次，在墾丁大灣登場的「台灣祭」也湧入逾3萬人次。

不只「台灣祭」現場，連墾丁大街也都是人。(中央社)

而墾丁大街上的人潮也不遑多讓，擠得水洩不通，還有車子卡在人群中動彈不得。不過，主辦單位2日晚間接獲通知，有一名北部確診者4月1日晚間及2日都到訪「台灣祭」，因此縣府團隊緊急研議，決定3日台灣祭最後一天的活動停辦。