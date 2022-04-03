外縣市確診來彰化的足跡。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

因應境外移入以舊案居多，及本土疫情變化，彰化縣衛生局修正解除隔離條件修正。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情炸開彰化嘉玲。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情開炸，中央流行疫情指揮中心3日公布新增183例本土病例，彰化雖然嘉玲，但是清明連假，外縣市確診者來彰化趴趴走，吃牛排、爌肉飯，還到超商和景觀餐廳，跑了不少地方，彰化縣衛生局疫調，一口氣公布了四個足跡點，多是公共用餐環境和超商，呼籲時間點內到過民眾，要留心健康自主管理。

彰化縣4月3日防疫說明，縣長王惠美表示，今天＋0，防疫仍不能鬆懈，目前居家隔離中人數141人，有一外縣市確診足跡來彰化，都已經完成清消，若有相關重疊足跡，請做好自我健康監測，並提醒鄉親，清明連假的返鄉人潮、遊客多，一定要做好防疫工作，勤洗手、戴口罩，做好實聯制。

彰化縣衛生公布足跡為４月１日、2日到彰化市文化廚苑、紐西蘭牛排、魚市場爌肉飯和中正路上彰安7-ELEVEN。外縣市確診個案到彰化縣足跡接觸者，昨天新增70位，匡列居家隔離，其中公布的足跡的接觸者總共匡列 41位居家隔離。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，因應境外移入以舊案居多，及本土疫情變化，修訂無症狀或輕症確診個案之解除隔離至診條件，CT大於30，移除距發病日或採檢日已達10天的條件等。