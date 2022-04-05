嘉義高中生騎車離校遭警衛「踹車擋下」 髒話狂飆影片曝

嘉義某高中上月31日因運動會提早放學，1名學生準備騎車離開時，卻遭校門警衛擋下，該警衛甚至「出腳踹車」擋住出口，並不斷飆罵學生，影片曝光引發討論，網友說「有校規可以處理，踹車很扯」、「告他損害賠償和公然侮辱」；校方回應雙方溝通產生誤解，明天連假結束會通知雙方了解詳情。

該名學生在臉書「爆料公社」發文表示，學校當下4點10分就放學，但校方要求5點才能開放學生騎車離開，不過當時因為有老師先開車離開，柵欄升起後有多名學生騎車離開，他也決定要駛離，就被警衛「踹車」擋下，對方還飆罵髒話，他質疑警衛因為攔不到其他人，才將氣發洩在他身上。

嘉義某高中上月31日因運動會提早放學，1名學生準備騎車離開，卻遭校門警衛擋下，警衛甚至「出腳踹機車」擋住出口，還不斷飆罵學生。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該學生錄下的影片中，警衛突然衝到機車前方用轎踹了車身，口中似乎還念念有詞，並用身題呈現大字型擋住出口；其他網友紛紛留言「萬一撞到學生，家長會把駕駛跟警衛吉到翻過去」、「頂多翹課論，有需要檔嗎」、「現在學生怎麼了？ 要是以前警衛哪敢攔我們，應該會被打趴在地上」、「這警衛真敢，還好現在的學生都是七逃一張嘴的」、「車的部分毀損賠錢傷那賠那，刑事強制罪加公然侮辱等著收傳票」、「學生做錯事該懲罰是應該的，校有校規，但是今天踹人家的車就是不對，可以拍照存證理賠的」。

校方事後回應，此事件因溝通不良產生誤解，當天因為運動會提早放學，但該警衛未收到通知，才會不准學生騎車駛離，校方並非沒有處理，目前教官室通知4月6日會再找學生到教官室，相關當事人也了解學校的處理進度。