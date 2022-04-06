櫃檯買賣中心上櫃公司110年度財務報告形式審閱結果出爐，勝昱(4304)及天剛(5310)恢復為普通交割方式交易，並自4月7日起實施。

櫃買中心表示，經形式審閱上櫃公司公告申報之110年度財務報告，上櫃有價證券應停止交易計有1家，應調整交易方式者計有10家，勝昱及天剛等2家公司因財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，故恢復為普通交割方式交易。

點晶(3288)及洛碁(8077)等2家公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，故新增為變更交易方法；元勝(4419)、兆遠(4944)及萬國通(9950)等3家公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本十分之三，故繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易；富驛-KY(2724)、研勤(3632)及晶宇(4131)等2家公司因財務報告顯示淨值已不低於所列示股本十分之三，惟仍低於所列示股本二分之一，故繼續變更交易方法但取消分盤方式交易；晶宇公司因財務報告顯示淨值已不低於所列示股本二分之一，惟淨值仍未較前期增加，故繼續變更交易方法但取消分盤方式交易。

至於永利聯合公司(8080)司因未依規定公告並申報110年度財務報告，核有櫃買中心業務規則第12條之1第1項第4款規定之情事，爰停止該公司之有價證券在證券商營業處所買賣。

此外，同開科技工程(3018)經證交所公告有臺灣證券交易所營業細則第49條第1項第1款及第3款情事，將其上市有價證券列為變更交易方法有價證券，爰依本中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第12條第1項第1款及第3款規定，同開有擔保轉換公司債(簡稱：同開四)(30184)自111年4月7日起變更交易方法，證券經紀商於接受委託買賣時，應先收足款券始得辦理買賣申報。