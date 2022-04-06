俄烏戰持續影響投資市場，西線無戰事的美股，持續吸引投資人青睬，反倒是歐股則呈現賣超情況；另外，科技股、原料股、能源股基金近周都呈現周買超。

富達投信表示，整體股票型基金轉為買超，國際股票型基金連續2周賣超，單一國家股票資金流向美國，單周買超150.3億美元；然歐洲連7周賣超，單周賣超40.4億美元。中國轉為買超，單周買超18.0億美元。

至於產業型類股資金流向，富達投信說，科技類股連5周買超，單周買超30.6億美元，為各產業之冠。原物料類股連7周買超，單周買超3.4億美元。能源類股轉為買超，單周買超6,928萬美元。

另在債券型資金部分，富達投信說，整體債市轉為買超，非投資等級債轉為買超。美國非投資等級債轉為買超，單周買超30.6億美元。歐洲非投資等級債連2周買超，單周買超7,747萬美元。亞洲非投資等級債連5周賣超，單周賣超1,559萬美元。新興市場債券資金流向: 新興市場美元債連2周買超，單周買超10.6億美元；新興市場當地貨幣計價債連5周賣超，單周賣超8.7億美元。