國民黨台北市議員羅智強今（6日）凌晨在臉書發文，宣布參選桃園市長，成各界關注焦點。根據最新網路民調顯示，近7成網友支持羅智強參選桃園市長，但值得注意的是，藍營除了羅智強以外，網友並沒有明顯青睞的人選；同時對於藍綠哪一方能拿下桃園，民調結果也呈現五五波。

網路媒體《NOWnews》以「您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長」為題，進行網路投票，投票時間為4月6日至10日，截至6日晚間7時，參與投票的網友當中，有66.67%支持，26.39%不支持，另外有6.94%未表示明確意見。

如果最後國民黨不是派羅智強出征桃園，網友認為羅會做出什麼決定？48.61%網友認為羅智強會「信守承諾，支持其他候選人」；認為羅會「不守承諾，找理由堅持參選」的有27.78%；認為羅「不會脫黨參選，但也低調不助選」的有12.5%；另外有11.11%網友沒表示明確意見。

該民調也詢問網友，除了羅智強，目前潛在人選當中，誰更適合代表國民黨參選桃園市長？50%網友沒表示明確意見，支持立委魯明哲的網友有29.17%，支持立委萬美玲的有12.5%，支持立委呂玉玲的則有8.33%。

至於最後會是哪個陣營能夠贏下桃園？認為「綠營有執政優勢，會拿下桃園」的有34.72%；認為「藍營有基本盤，這次有可能翻轉勝選」的有31.94%；認為「這次桃園選情太不明確，完全無法判斷勝負」的為22.22%；6.94%認為「人民厭倦藍綠相爭，第三勢力有機會奪權」；另有4.17%網友沒表示明確意見。