「善解」是對於一切的行為表現做「善」的解讀！

每年鳳凰花開的季節，正是校園裡莘莘學子告別師長、同學與學校的時候。孩子們看似得以脫離苦海 （學校），殊不知卻是跳入另一個火坑（職場）。那年女兒大學畢業後，前往美國深造，事隔一年學習有成完成修業。為了參加女兒的畢業典禮，我和老爺千里迢迢飛行一萬多公里前往加州。

到達洛杉磯後女兒告知，有位指導教授邀請我們餐敘，女兒基於文化與語言隔閡的考量，覺得不宜接受。另外也擔心我們這對父母無法於席間暢談，造成尷尬場面。

但我卻認為那是一種禮貌，應該接受邀約。老爺也滿心喜悅的告訴女兒，他會負責把場面炒熱，不會出現冷場現象。聚會當晚，為了表示友善與感激，老爺便侃侃而談。談自己對女兒的期許，原先希望女兒能承接衣缽，不過女兒對於從事記者有濃厚興趣，雖然我們知道記者的收入微薄，但我們還是尊重她的選擇。

此時，只見女兒有著坐立難安的表情，反倒是教授開始安慰起老爺：「你有個這麼積極進取的孩子，不僅成績優異，更知道記者對社會的職責與貢獻，而且還取得美聯社（AP）的實習。這一切並不亞於就讀紐約霍普金斯大學（The Johj Hopkins University），你該感到驕傲並引以為榮。」

餐敘結束送走教授之後，女兒就在餐廳門口發飆：「你到底有多討厭我的職業？教授也是位記者，你竟然在人家面前數落記者這行業。」當時一臉錯愕的老爺不知如何是好，我只好打圓場的說：「爸爸不是這個意思，我們也一直以妳為傲，還經常向朋友炫耀。爸爸只是擔心冷場，想找話題聊聊。」

當晚我簡直徹夜難眠，怎麼一件美好的事卻搞成這樣的僵局。於是，我再度傳了訊息給女兒，希望能化解這局面 。

其實，看著羽翼豐厚的女兒，對照去年初到南加州大學（USC）時面對生活適應及課業壓力的情境，我知道她已經成長，有能力翱翔。但我更希望她能善解人意。我把釋義放在「善解」，對於一切的行為表現做「善」的解讀，尤其是面對家人更當如此！

有時，家人的一句話聽在你耳裡可能是囉嗦嘮叨，但其背後所蘊藏的是無盡的關愛。此時，能否「善解」人意就更顯重要！

(本文摘自《課堂外的媽媽經：「粉紅豬」老師的教學日誌》/時報出版)