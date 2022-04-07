群聯(8299)、Seagate共同宣布，擴展其下一代高性能、高容量之企業級NVMe SSD產品規畫。新的SSD將擁有更高儲存密度、低功耗和高性能，幫助企業降低總持有成本。雙方也特別宣布彼此已建立長期合作夥伴關係，將共同強化企業級SSD的研發周期與銷售管道，雙方預計於2022年夏季公告產品細節。

Seagate商業與行銷資深副總裁Jeff Fochtman表示，本次整合Seagate超過40年領先市場的企業儲存專業知識以及群聯的靈活整合能力，共同打造高度客製化的SSD來滿足持續發展的企業級儲存市場需求。雙方的重點聚焦使Seagate能夠滿足廣泛效能導向的企業SSD市場，並維持Seagate在專業高階遊戲領域的領導地位。

群聯技術長Sebastien Jean表示，透過與Seagate合作，擴展群聯的企業級SSD產品線，群聯自主研發的先進ASIC技術，搭配卓越的工程能力，與Seagate深厚的產業知識相輔相成。群聯於2020年在美國科羅拉多州的布隆菲市縣設置了一個研發中心，後續將與Seagate聯手共同為人工智慧、雲端儲存和5G邊緣運算等的各種應用提供最佳的儲存解決方案。

自2017年以來，Seagate和群聯就在Seagate的主流SATA SSD產品上展開合作。與群聯的緊密合作也協助Seagate推出專為電競玩家所打造的旗艦效能FireCuda NVMe PCIe Gen4x4 SSDs產品線，以及全球首創NAS專用的NVMe SSDs。除此之外，雙方的合作夥伴關係也將更進一步提升，共同專注於滿足全球企業不斷變化的需求，像是更高容量、更快速以及更智慧的儲存基礎設施，搭配HDD儲存裝置，以實現超大規模資料中心、高性能計算(HP)和人工智慧(AI)等全方位企業儲存應用。