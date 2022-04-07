智易(3596)受惠新款OTT STB出貨，加上美電信商客戶加速5G FWA服務帶動下，3月、首季營收同創新高，智易全年營收預估將有兩位數成長，法人也看好，全年每股獲利有機會朝向1股本靠攏。

智易今股價也展現抗跌力道，漲幅在0.5%~1%區間震盪，站穩短中期均線，技術面有利多方發展。

智易3月合併自結營收為36.24億元，月增加10.4%，較去年同期增加6.5%，單月營收創歷史新高；累計第一季合併自結營收為103.00億元，季成長7.4%、年增加7.0%，亦創下單季營收創歷史新高。

智易第一季受惠於新款OTT STB出貨，以及WiFi-6、WiFi-6E規格的Router與Extender出貨比重提升，帶動Smart Home產品線營收季增，加上北美電信商客戶加速5G FWA服務，帶動行動相關營收向上，成為第一季營收主要動能。

展望2022年，疫情加速推動全球數位轉型，水、電、網路成為維繫生活的重要基礎建設，影音串流、線上購物與線上學習等加速融入人類生活之中，頻寬升級帶動網通終端設備換機潮，PON、WiFi-6與5G FWA成為智易主要營運成長動能，智易今年營收預估成長上看兩位數，預期2022年毛利率將與2021年差異不大，法人也預估，全年每股獲利有機會朝向1股本靠攏。