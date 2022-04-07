【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著今年節氣多雨，全台各地的螢火蟲從北到南已經展開浪漫連線，花蓮、礁溪、新北市、南投...各地螢火蟲賞螢活動接力登場！

螢火蟲是生態指標，有螢火蟲的地方就表示環境品質良好，來到西拉雅國家風景區的山區，因為雨水、遠離耕地、沒有除草劑的優勢下，讓螢火蟲有良好的孕育環境。

根據螢火蟲專家陳燦榮、國立自然科學博物館鄭明倫博士針對西拉雅地區的螢火蟲生態調查，在西拉雅地區發現曾有31種螢火蟲，當時找到23種，還發現不曾被記錄過的螢火蟲種類，顯示在西拉雅地區有豐富的螢火蟲生態，有利於季節親子旅遊或生態教育。

包含白河、關子嶺、南寮到東山山區李仔園，都有多處賞螢秘境，可見到黑腹櫛角螢、黃緣螢、台灣窗螢、黑翅螢等螢火蟲，這個夏天一起跟著螢火蟲的足跡，來一趟螢光飛舞的驚喜之夜；此外，每年4至5月是螢火蟲季，7至9月是蝴蝶季，歡迎民眾前來西拉雅風景區深度體驗。