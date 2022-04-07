櫃買系列八場次業績發表會，今（7）日進行第三場次「櫃買特色」主題業績發表會，將由西柏（3541）、三聯（5493）、及久正（6167）3家上櫃公司登場，說明最新業績表現及營運展望，發表會於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦（不開放現場參加），投資人可踴躍觀看。

櫃買中心表示，上櫃公司產業類別多元，產業聚落完整，4月7日將邀請3家在相關領域表現優良的「櫃買特色」企業，分別為專業影音設備設計研發廠商西柏（3541）、感測與監控專業系統整合廠商三聯（5493）、及液晶顯示器及模組製造廠商久正（6167）等3家公司經營團隊。

櫃買系列業績發表會，後續還有8日的「電子零組件」、以及下周的「半導體」、「半導體應用」及「富櫃200」等主題，由相關上櫃公司經營團隊說明營運績效及對未來產業前景看法。各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，可查詢櫃買中心網站（網址：https://www.tpex.org.tw；「首頁\最新訊息\櫃買影音」）點閱觀看。