矽格(6257)自結3月營收為17.31億元，年增44.68%、月增20.30%，創單月營收歷史新高；首季合併營收為46.19億元，季增7.64%、年增31.82%，亦寫下歷年次高。法人維持買進，目標價給予74元，周四甩開外資2連賣，股價站穩5日線、一度重返60元關卡，目前上漲2.2%至60元。

矽格去年歸屬於母公司業主淨利27.87億元，年增56.31%，創歷史新高紀錄，基本每股盈餘6.25元，較前年4.22元成長。

矽格先前董事會決議，擬每股配發現金股利4.1元，其中盈餘配發現金每股3元、資本公積配發現金每股1.1元。目前矽格及投資公司布建之測試產品線包括手機、電源管理、車用晶片、網通、記憶體、物聯網、遊戲機晶片等稼動率均維持一定熱度。

矽格去年底公告，董事會決議通過2022年資本支出預算案，預計約為35.41億元，由自有資金及銀行融資支應，以因應汰換設備及擴充產能需求，實際執行將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整。目前看來會比2021年100億元少，不過近期矽格集團擴產都是先確定客戶訂單，公司計算ROI後，才會下單買設備，公司會先預估一個較保守的數字，到年中後，客戶需求還是持續向上，公司會再上調資本支出。不過2022年中國大陸蘇州廠測試投資規模將翻倍。雖然現在前端稍有抒解，但產能還是很緊，設備平均lead time為3~6個月，部份機台lead time要到6個月以上。

矽格2022年營運成長的產品線，包括5G手機、網通WIFI6/6E、車電、第三代半導體GaN、HPC等；WIFI晶片2022年晶片供給增加，矽格也會受益。車用晶片2021年測試佔矽格整體業績比重約6%，2022年目標10%，車用晶片測試價格比一般晶片測試可增加30%。目前5G相關佔矽格整體業績比重25%，預估2022年佔比可到30%。現在整體半導體與封測需求還是很好的，再加上拿下美系新客戶訂單，訂單能見度至2022年中，但變數是上游晶圓代工產能的供應，以及測試設備能交貨時間。

矽格併購效益尚未完全展現，尤其剛收購聯測的效益才剛開始，法人預估今年營收可望續戰新高，EPS拚6元，另一本土投顧法人則預估，矽格2022年稅後EPS為7.38元，由於主要客戶訂單能見度高，獲利穩定，因此維持買進，目標價74元。