俄烏戰火延燒超過一個月，烏克蘭人不畏戰精神、總統澤倫斯基一場場撼動人心的演說，令不少人為之動容。但換作是住在被經濟學人稱為「地球上最危險地方」的台灣人，你願意上戰場嗎？

自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，不少美國人講到烏克蘭就要提一下台灣；他們臆測中國從俄烏戰事學到什麼、可能何時犯台，也檢討評估台灣軍力、戰力與自我防衛能力。

俄烏戰火爆發前，絕大多數人不相信俄羅斯真的會出兵，包括烏克蘭人在內。或許正因如此，現在若問台灣最應向烏國學習什麼，除打造不對稱戰力的標準答案外，美國官員、學者的回答多有一個共通重點，就是「台灣人該做好作戰準備」。

根據台灣民主基金會去年12月公布的民調，若中國為了統一對台灣使用武力，高達72.5%的台灣人表示願意為保衛台灣而戰，不願意的僅18.6%。比例看來雖高，但記者向身邊友人詢問一輪，大部分仍對台灣人打仗意願或能力持悲觀態度。

台灣海峽長年被視為衝突熱點，英國「經濟學人」（The Economist）雜誌去年4月更直指台灣是「地球上最危險的地方」。但若問台灣人台海是否真的會開戰，大概都會得到「不可能啦」的答案；台灣僅實施4個月的軍事訓練役也常讓外媒不敢置信。

「若要談台灣弱項，我會說是人員備戰狀態及台灣民眾戰鬥意志。」曾在美國前總統小布希（George W. Bush）時代擔任國防部長辦公室中國科科長的包士可（Joseph Bosco）接受中央社訪問時說道。

包士可表示，他認為若要認真發展戰鬥軍隊，台灣現行4個月的軍事訓練實在太短。他說，他希望俄國侵烏能讓台灣大眾覺醒，認清中國帶來的真實危險，尤其是若北京獲得來自俄羅斯、北韓、伊朗等「民主敵人」的政治或物質支援。

「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任、華府兩岸專家葛來儀（Bonnie Glaser）呼應，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在為烏克蘭爭取國際支持上，雖有很多值得台灣總統效法的地方，但台灣最該學習的還是成立領土民防計畫。

葛來儀說：「我認為（台灣）政府應教育民眾，讓他們了解發生軍事侵略時他們能扮演的角色，包括為傷者提供急救照護、為士兵供給糧食及學習如何使用步槍等。」

除確保台灣全民備戰外，做好打資訊戰準備也同等重要。葛來儀表示，台灣必須做好媒體宣傳準備，以對抗假訊息，確保外界能知道現場情況。

華府軍事專家、智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）資深主任易思安（Ian Easton）也強調戰時電子通訊的重要性。他說，共軍設想一開始進攻就對台灣進行「資訊封鎖」（information blockade），亦即切斷台灣對外聯繫，孤立台灣。

他示警：「在很多方面來看，這甚至比海上或空中封鎖來得危險。」

易思安指出，確保台灣網路、電信網絡能在最壞情況下維持韌性相當重要，這應成為美台防衛安全合作優先項目。台灣目前多仰賴能輕易被切斷的海底電纜，應改採由多枚小型衛星組成的大型衛星星座，且確保來源值得信賴，也能暗地掩埋電纜當作備案。

此外，易思安表示，烏克蘭經驗也凸顯總統戰時領導力的重要性。他說，對台灣存亡來說，沒有任何事比確保總統安危、不被敵軍暗殺來得重要，這是另一個美台應合作的關鍵領域。

備戰不是求戰，或許台海會如美國前印太司令部司令戴維森（Phil Davidson）預測，6年內會出事，也或許現狀就這麼維持下去，誰能說得準？面對如中國般強大又難以預測的威權敵人，台灣應做最好的準備、最壞的打算。