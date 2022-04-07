財政部今日公布第1季中央統籌分配稅款情形，目前實際收入數為781.6億元，占全年通知分配數約25.3％，也就第1季已經達標甚至小幅超越分配目標，國庫署也樂觀預估，今年中央統籌分配稅款應可以達標；惟後續疫情發展情形要密切觀察。

財政部國庫署表示，依據財政收支劃分法，納入中央統籌分配款稅目與比率，分別為所得稅及貨物稅各為10％，營業稅總收入減除依法提撥的統一發票給獎獎金後40％，及縣市徵起的土地增值稅20％。

根據財政部統計，今年首季的中央統籌分配稅款781.6億元，較去年同期增加35.8億元，其中來自國稅所得稅與營業稅分別較去年同期增加22.5億元及20.7億元，但是貨物稅則減少7.7億元；至於納入統籌分配稅款屬地方稅的土地增值稅，則較去年同期增加0.3億元。

第一季統籌分配稅款累計實收數已經達到781.6億元，占全年通知分配數的25.3％，意味今年第一季已經達標。

就各稅目占全年分配數情形，土增稅占24.6％；營業稅25％，主要是因為電子零組件與礦產品表現優異所貢獻；貨物稅僅占19.17％，為汽柴油降貨物稅所致；而所得稅則占比僅為9.54％，國庫署表示，主要的所得稅要到5、6月進帳，因此還要進一步觀察。

國產署表示，普通統籌分配稅款由主管機關按月撥付受分配地方政府，並以平均撥付為原則，但主管機關應於年度結束前，視當年度普通統籌分配稅款實際收入情形，調整最末1月或2月之撥付金額，即俗稱的「超徵紅包」

今年普統分配稅款為2901億元、特別統籌分配稅款182.7億元，2022全年通知分配數為3084.1億元，樂觀預估應該可以達陣。