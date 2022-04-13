大陸海關總署相關負責人今（13日）表示，第1季大陸外貿進出口總值9.42兆元（人民幣，下同），年增10.7％，外貿進出口開局平穩。其中，今年第1季，大陸出口5.23兆元，年增13.4％；進口4.19兆元，年增7.5％。

大陸海關總署統計分析司司長李魁文表示，外貿進出口延續增長勢頭，連續7個季度保持正增長。今年第1季度年增率超過10％，實現了開局穩，為實現全年目標打下了較好基礎。

統計顯示，第1季大陸對東協、歐盟、美國、韓國分別進出口1.35兆元、1.31兆元、1.18兆元、5741.8億元，年增率分別為8.4％、10.2％、9.9％和12.3％。東協繼續為大陸第一大交易夥伴，占外貿總值的14.4％。

同期，與「一帶一路」沿線國家進出口合計2.93兆元，年增16.7％。大陸與RCEP其他14個成員國合計進出口2.86兆元，年增6.9％。