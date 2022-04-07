台灣電動機車龍頭Gogoro慶祝股票在美國那斯達克掛牌，於台灣時間7日晚上9時舉行遠距那斯達克敲鐘儀式，由Gogoro創辦人、董事長暨執行長陸學森帶領經營團隊與員工代表，與美國同步敲鐘慶祝。

對於順利在美上市，陸學森再次對潤泰集團總裁尹衍樑表達感謝。他說，尹衍樑為Gogoro創立時的天使投資人，不僅是初期的資金投入，更實際參與了Gogoro多輪的增資計畫，是Gogoro的重要推手。

Gogoro也公布主要投資人名單，包括新加坡主權基金淡馬錫、美國前副總統高爾創立的永續投資公司、印尼最大科技公司GoTo集團、印度最大機車製造商Hero MotoCorp、日商住友商事、法國最大能源公司ENGIE、美國知名私募基金Engine No.1等國際投資人，及尹衍樑、復華投信、鴻海集團、行政院國發基金等本土投資人。

上市後，Gogoro董事會也有新成員加入，包括Michael Splinter（納斯達克董事長、美台商業協會主席、台積電獨董）、Yoshi Yamada（特斯拉Gigafactory前副總裁、Panasonic前資深董事總經理）、鄭慧明（前宏達電與台灣大財務長、華新麗華前總經理）、Homer Sun（Peoma Global執行長）。

Gogoro為慶祝在納斯達克交易所登板，宣布即日起至5月2日推出「上市騎同樂，資費月月折」活動，購買Gogoro普通重型電動機車任一車款，都享有前六個月電池資費每月200元折抵。