前消防署長黃季敏被控在11件採購防災救難器材標案，收賄航廠商圖利，台北地方法院一審將黃判刑18年，台灣高等法院二審認定，其中一件標案罪證不足，改判處16年徒刑。可上訴。

黃季敏2002年至2006年間，在防救災專用衛星通訊系統、現場通訊救災指揮車暨整合平台建置等9件防災救難器材標案，為讓屬意廠商得標，直接以長官身分坐在主席台，主導評選會議事，涉嫌從中收賄。

2004年辦理「防救災專用衛星通訊系統及現場通訊救災指揮車暨整合平台建置案」，黃涉圖利台標公司，2008年後續維護案，也護航台標得標。