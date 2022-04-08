電鍋實用性高，除了煮飯，也能燉湯、蒸魚、熬粥等，因為好用、耐操，幾乎是家家戶戶下廚料理的好幫手。日前就有網友分享獨門的料理方式，只見他將冷凍水餃放進電鍋後，接著在中間放入幾塊鵝肉，真實用途曝光後引爆眾人熱議。

原PO日前在抖音（TikTok）以「有人連煮水餃都懶的嗎？」為題，PO出一段影片，畫面中可見，原PO將冷凍水餃整齊擺放在盤子內，接著在中間放上幾塊鵝肉，並在外鍋加水，最後一同放入電鍋蒸煮，不久香噴噴的水餃就出爐了。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「電鍋蒸餃！超好吃的」、「電鍋弄出來的水餃別有一番風味」、「我也是很懶不想洗鍋子跟顧火，就用電鍋蒸，很好吃」、「我也都用電鍋蒸煮水餃，不管是冷凍或手工的，盤子要放點水，這樣水餃才會熟」。

不過也有網友好奇，為何要在中間放鵝肉？對此原PO解釋「因為要讓鵝肉的油釋放出來，這樣水餃就不會直接黏在盤子上」，此舉讓不少網友驚呼，「太聰明了」、「鵝油蒸餃是吧！看起來超美味，改天來試試看」、「好辦法，我都沒想到過，學起來」、「下面舖點菜剛好利用原食物的油水，吃起來也很讚」。