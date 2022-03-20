通常老師會透過聯絡簿跟家長溝通孩子在學校的狀況，近日一名母親表示，看到老師在大班女兒的聯絡簿提醒「今日午餐胃口不好，水餃只吃7顆」，讓她不由得好奇，7個水餃算少，那平常到底吃多少，許多網友也笑說：「食量比我大！」

老師聯絡簿寫「胃口不好，水餃只吃7顆」，讓媽媽好奇7個水餃算少，那平常到底吃多少？(圖／翻攝自 爆廢公社)

家長在臉書社團「爆廢公社」貼出大班女兒聯絡簿的內容，老師親筆寫下「今天午餐胃口不好，水餃只吃7個，請再觀察」，原PO認為女兒才大班，平常觀察孩子的食量，水餃吃7個算蠻正常的，讓她感到疑惑表示，「突然好想知道，大班的女兒到底平常胃口好的時候，水餃吃幾顆？」

貼文引起許多家長紛紛分享自家小孩的食量，每個小孩的食量不盡相同「我孩子大班吃四顆就開始哭了」、「要是我家大班的女兒，我可能出門放鞭炮慶祝了，7顆截至目前為止是還沒見過的高度」、「我女兒大班時吃12顆」、「我女兒大班可以吃16顆」、「我兒子大班時吃完20顆水餃後還一直喊餓」。

許多網友驚呼，沒想到不少孩子的食量比大人大「天啊！一堆小孩食量比我大」、「我一個大人最多只能吃10顆」、「7顆很多了吧」、「我現在胃口不好才吃5顆，我連小孩都不如」。其他網友也稱讚「老師好細心」、「老師很盡責」、「老師細心的知道孩子只有吃了7顆比平常少，很棒」、「這個老師很厲害 ，班上那麼多小朋友，還能個別記得她吃幾顆」。