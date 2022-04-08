IC設計高價股儘管目前所公布的3月營收在工作天數恢復下，多檔單月、單季均創下歷史新高，業績題材利多不漲，今午盤，股后矽力-KY(6415)重挫逾6%，摔下3000元大關，最低下探2835元。其餘如力旺(3529)、世芯-KY(3661)分別跌至4.8%、4.2%、力智(6719)跌逾3%、祥碩(5269)跌約2.5%；股王信驊(5274)、聯發科(2454)均跌逾1%。

高價IC設計股近日慘成外資提款機，聯發科已遭外資連續8日賣超，股后矽力-KY遭外資連3賣、股王信驊則為連續2日賣超。

其實，綜觀已經公布3月營收的IC設計股來說，普遍表現優異，多檔個股單月、單季營收同創新高。股王信驊3月營收首度超過4億元大關、達4.32億元，月增加29.6%、年增加66.31%；第一季營收達11.51億元，年增53.43%，同創歷史新高。譜瑞-KY的3月營收則是首度突破20億元大關、衝上20.16億元，月增加4.36%、年增加35.29%；第一季營收58.99億元，季增加9.13%、年增加35.82%，同創新高。

力旺則是受惠晶圓代工價格調漲，第一季營收達7.27億元，季增加1.3%、年增加21.8%，創下單季歷史新高。