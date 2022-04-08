太平山森林鐵路停駛至今43年，阮義忠在停駛前2年造訪森鐵，留下當時村民生活樣貌等影像紀錄。（李忠一攝）

攝影家阮義忠與妻子袁瑤瑤在1977年結婚後，搭太平山森林鐵路小火車作為蜜月旅行，沿途村民生活樣貌、車廂與候車室的情景觸動著阮義忠，未料2年後森鐵停駛，阮義忠以《森林驛站》為名，與畫家黃湘玲《植物情人》聯展，首次展出的30餘幅照片，為已逝去的歷史留下珍貴紀錄。

位於宜蘭市的阮義忠台灣故事館第18檔展覽「黃湘玲《植物情人》＆阮義忠《森林驛站》」今天（8日）開展，黃湘玲是鋼琴老師，直到53歲時才開始畫畫，59歲時發行植物繪本《植物情人》。

黃湘玲說，剛開始學畫時，她所想到的就是「技巧」，可是「技巧」兩字又談何容易，讓她覺得畫畫好難，直到有一天她理解到「丟掉技巧，表現眼睛看到的東西」，才讓她懂得如何畫畫，所專攻的題材以植物、昆蟲為主。

阮義忠構思展覽時，認為他的作品必須與《植物情人》對話，遂想到45年前的一趟蜜月旅行，當時，他還拿了一台相機給妻子袁瑤瑤，一路上小倆口互拍，阮義忠記錄了鐵道沿途的村景、車廂內的乘客等照片。

阮義忠說，沒想到1979年森鐵停駛了，雖然攝影看起來好像是很簡單的紀錄工具，可是在一個隨時會消失、隨時會忘記的年代，攝影留下珍貴的回憶。阮義忠後來再次造訪已停駛的森鐵，並將拍攝的作品以《森林驛站》為名展出。

宜蘭市長江聰淵透露，阮義忠與黃湘玲的展覽真的是意外結合，布展時問阮義忠，才曉得黃湘玲原本是教鋼琴，因人生的際遇有了不同的發展方向；阮義忠如果沒有當時的蜜月旅行，就無法留下森鐵停駛前的珍貴照片，盼這次展覽能喚醒眾人對這片土地的記憶與熱忱。