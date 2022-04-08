南韓大廠三星電子公佈2022年第一季財報，營收年增17.76％達77兆韓元（約新台幣1.82兆元），創下單季最高紀錄，不過疲弱的股價仍未見起色，今年迄今已下跌超過13%，韓國媒體分析指出，目前記憶體晶片市場恐供過於求，且該公司必續設法提升晶圓代工競爭力。

三星電子第一季營收再創新高，營業獲利比去年同期大幅成長50.3%，也創下2018年以來第一季最高紀錄，均優於市場預期，韓媒《BusinessKorea》引述專家說法指出，3月南韓半導體出口額創下歷史新高，而韓元走勢疲軟有利三星電子的獲利。

然而該公司股價仍下跌，專家表示背後原因在於，股價是反應未來6個月的記憶體晶片市場行情，目前記憶體晶片市場受大陸清零政策、俄烏戰爭及高通膨等不利因素影響，未來恐供過於求。

此外，三星的晶圓代工競爭力也備受市場質疑，據悉，三星電子5奈米以下先進製程良率僅有台積電的一半，因良率低於預期，輝達新一代GPU「H100 GPU」已計畫利用台積電的4奈米製程技術生產，

《BusinessKorea》先前報導更指出，三星失去輝達這個大客戶訂單後，還可能痛失另一個晶圓大客戶高通 ，業界人士表示，儘管三星拿下高通旗艦晶片 Snapdragon 8 晶片訂單，但三星在 5 奈米以下製程良率方面落後台積電，高通除了將部分訂單2021年第2季改委由台積電生產外，更決定和台積電合作生產下一代 3 奈米應用處理器 (AP)。