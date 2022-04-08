揚秦國際企業（2755）公布今年三月及第一季自結營收，三月營收1.57億元，年增16.63％，月增29.58％，創單月營收歷史新高。今年第一季營收4.31億元，較去年第四季略增0.74％，較去年同期成長13.99％，同創單季營收歷史新高。

展望後市，三月的2022台北國際連鎖加盟大展春季展結束後，緊接著台灣連鎖加盟創業大展高雄展今（8）日也在高雄展覽館盛大舉行，「麥味登」及「炸雞大獅」持續透過加盟展穩健地進行創業輔導並開拓市場，由於疫情對於早午餐及外帶炸雞等行業的影響較小，漸漸成為年輕加盟創業者的首選，更有利於揚秦未來展店佈局規劃。截至目前，麥味登總店數已達864家，炸雞大獅海內外店數也已突破73家。

揚秦國際表示，雖然一到三月普遍為早午餐產業的淡季，但隨著疫情影響趨緩，同時「麥味登」與「炸雞大獅」雙品牌的營運規模擴大，帶動第一季營收逆勢突破，再創新高。

揚秦國際企業執行長卓靖倫表示，綜觀第一季營收表現，由於「麥味登」及「炸雞大獅」店數成長，營運規模持續擴大，同時也帶動商品銷售暢旺。麥味登二月份的新版菜單是由總部依據銷售大數據進行結構調整，更符合消費趨勢，而「川味麻辣鐵板麵」及「眷村麻將鐵板麵」等中式早餐新商品也頗受好評。炸雞大獅推出的冷凍炸雞便利包「無骨雞腿塊」及「大獅雞排」在電商通路持續熱賣，促使營收再創新高。