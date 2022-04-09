一年一度的台中大甲媽祖遶境，8日晚上11時起駕，進行9天8夜的遶境行程，將吸引大批信徒及遊客隨行朝聖，也引來企業與學校搶搭大甲媽祖遶境熱。由逢甲大學團隊提供「天上聖母遶境進香衛星定位服務網」及「大甲媽祖」APP，提供媽祖鑾轎衛星定位、導航、即時影像及鎮瀾宮現場Live直播服務、查詢遶境進香路線資訊，方便信徒掌握大甲媽祖遶境現況。

台中郵局表示，該局與鎮瀾宮合作，推出限量四千冊的媽祖個人化郵票，不但標榜郵摺採立體紙雕技術，還利用金箔材質，勾勒出媽祖遶境的熱鬧圖樣，呼應今年的遶境主題「同心」；另多家廠商推出媽祖聯名商品搶市。

被喻做世界三大宗教盛事之一的大甲媽祖遶境，大甲媽祖鑾轎，皆行經位於大肚區的楓康超市王田總部。興農旗下楓康超市表示，今年斥資近百萬打造100面「純金」媽祖金牌及1000組金+銀錢母，自4月8日至5月5日活動期間，消費滿額，就送一張摸彩券，買越多、送越多、中獎機會越大，週週送出250組錢母，活動期間最後再抽出100面純金金牌，要讓所有楓康超市的消費者，一起來分享媽祖保庇的喜樂。

今年大甲媽鑾轎預計於4月9日周六下午2點左右，行經台中大肚區楓康超市的王田總部，誠邀各界共襄盛舉。

台中市衛生局呼籲，近期國內疫情持續升溫，參與遶境者須完成3劑疫苗接種、全程戴口罩、不能邊走邊吃、避免群聚休憩、不鑽轎底及不搶轎等，配合今年遶境主題「同心」，一同落實防疫政策，和媽祖許下守護平安健康的約定 台中市食品藥物安全處，於遶境前，邀請大甲區蔣公路夜市攤販、周邊餐飲業等逾71家業者參加衛生講習，並實地查核95家餐飲攤商，回鑾當日也將加強點心站食品安全及防疫宣導，共同守護民眾飲食健康與安全。