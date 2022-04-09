出門掉東西是一件超級令人覺得討厭的事情，但為什麼會一直掉東西？怎麼樣可以降低自己出門丟東西的機率呢？專業命理看相風水師簡少年在《簡少年現代生活算命書》中指出，最大的原因就是「你家陽臺太亂了」。尤其陽臺在風水上來說，是一個人家裡的明堂，指的是你的前途，是整個家庭裡面「進氣」最重要的地方。如何讓明堂風水暢旺，以下是重點書摘：

你家的明堂是一個非常重要的地方，如果你在家裡的明堂，也就是你的陽臺上堆滿了雜物，那你的進氣就會變得很不順。進氣不順的情況下，就會讓你腦子渾渾噩噩，因此出門就容易掉東西。

除了不能堆雜物之外，還有什麼要注意的呢？其實陽臺最好是要整理乾淨，連植物都不要太過於雜亂，越少越好，寵物的糞便也要清得乾乾淨淨，不然的話就容易滋生細菌，陽臺一定要保持它的通風開闊，不能一直悶著，不然都會造成你出門的運勢不順。

很多人清完後的陽臺雜物，可能是堆在客廳的邊邊。跟大家講一下明堂有分成「外明堂」跟「內明堂」，外明堂就是外面的陽臺，內明堂是什麼？就是客廳靠近陽臺邊，如果自己的內明堂太亂，可能你出門的確不會掉東西，但是你跟家裡面的人就容易起糾紛。

而除了陽臺以外，還有哪裡也是很重要的呢？那就是家門口，門口的內外一定都要收拾乾淨，不然都容易造成進出氣的不順，那麼到後面就會造成你出外容易掉東西了。

那面相上有沒有辦法去看，是不是容易掉東西呢？其實有一個部位，這個地方就是鼻樑的中間，也就是我們常常看的漫畫書裡面，男主角常貼OK蹦的地方，這個位置，如果偏暗偏青色，有點綠綠的，那就代表這個人最近的氣運不是很順，容易發生很多怪事，也就是容易掉東西之類的。

所以如果常常出門掉東西，或是覺得最近運氣很不順，怪事特別多，小人也很多，那要做的事情很簡單，第一件事就是回到家，把你家的陽臺收拾乾淨，這樣子就可以讓你時來運轉，氣流通順，整個人的狀況都會非常的不一樣，你就不會常常出外丟東西。

（示意圖／shutterstock）

這邊再說一個這次主題的額外補充，就是我們在講陽臺的時候，很多人可能會問說，到底是前陽臺還是後陽臺？一般來說，我們說明堂都是指前陽臺，也就是你家客廳最大的那個陽臺就叫做明堂，那後陽臺是什麼呢？後陽臺其實往往跟身體健康比較有關，就是說，如果你的後陽臺一直都沒有清潔乾淨，比較混亂或堆積了很多雜物的話，那就會造成你身體上面的一些隱疾，而隨著時間越長，這個問題就會越來越嚴重。

我們台灣人不太用烘衣機，大部分都習慣晒衣服，這時候就容易造成這個前陽臺或後陽臺都是衣物，比較雜亂，但看完這篇文章之後，很多人可能就會把前陽臺的東西堆到後陽臺去，其實這樣也不是那麼好。反而會造成，你身體上容易有一些慢性的疾病，所以盡量來說，還是要斷捨離，家裡面越乾淨越好，東西太多就會造成氣流的不順和磁場的混亂，對身體健康和事業都會有些影響。

※本文節錄自《簡少年現代生活算命書：讓神祕玄學輕鬆應用在日常生活之中》／時報出版