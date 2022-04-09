這位超佛好老闆到底在哪？嘉義人都在問！1名網友表示，新冠疫情爆發後因擔心外食有風險，公司規定員工禁外食；為填飽員工肚子，老闆、老闆娘親自下廚料理三餐，且原本的餐費照發。原PO分享每日豪華菜色，簡直不輸辦桌，還分享他從80公斤被餵到115公斤，羨煞不少人。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，以前都是老闆貼錢買便當，疫情爆發後，規定不能外食，乾脆讓員工在公司吃3餐，由老闆、老闆娘親自料理；更佛的是，便當錢照給。原PO困擾，自他開始吃員工餐，體重一口氣暴增35公斤。

豪華員工餐照片曝光，餐餐有肉、有菜、有海鮮，至少4菜1湯，原PO不禁想問，「我想問老闆，如果我離職了，要去哪裡找到像你一樣的老闆」。

網友紛紛表示羨慕，「別人的老闆就是不一樣」、「有缺人嗎？這種職傷我接受」、「把你餵胖，讓你想離職也走不了」、「這個一定是炫耀」、「你是去工作還是去坐月子的」、「我以為是拜地基主的照片」。