俄烏戰爭持續超過一個月，戰事進展引發全球關注。過去一段時間以來，網路也出現不少關於烏俄戰爭的討論，連民進黨立委林楚茵也不免談及烏俄戰爭的相關議題。日前她訪問命理老師Jacky，「能否從命盤看出普丁為何會發動戰爭？」Jacky老師指出，普丁今年運勢為「七殺」的流年，又因他掌握大權，殺便有開疆闢土的意外，正巧符合烏俄戰爭的爆發時機。

民進黨立委林楚茵(右)，近日邀請命理老師Jacky談俄烏戰爭。(圖/翻攝自 林楚茵Youtube頻道)

林楚茵9日在其Youtube頻道「台灣好聲茵 / 林楚茵」表示，近日邀請「最帥的」命理老師 Jacky，來跟大家揭開命理老師職業神秘面紗。

台灣好聲茵｜職業開箱！一窺神秘職業「命理老師」背後真相 原來算命是有科學依據？ ft.JackyChen八字命理諮詢

命理老師Jacky提及，普丁於1952年10月7日出生，本身屬於「丙火」的命格，但今年流年是「壬水年」，而水會剋火，代表普丁今年走的運勢為「七殺的流年，殺在命格中又代表壓力、災難、小人、血光」，對於普丁掌握大權的身份而言，殺又能代表開創開拓、開疆闢土的意思。

但Jacky也說，普丁為「身弱格」，無法承擔「殺」的權柄能量，導致烏俄戰爭爆發，讓他受到全世界的抨擊。Jacky的分析讓一旁的林楚茵直呼「原來是因為普丁的命格，讓他做出比較衝動的舉動」，並直誇Jacky老師很準，讓Jacky老師笑說：「現在來說像馬後炮，可是以他的命格去分析，可以推敲出他的行為的確命盤是有跡可循的。」